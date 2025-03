Vietnam e Ue rafforzano la cooperazione economica

Il primo ministro Pham Minh Chinh ha presieduto un incontro con le imprese europee per incentivare la cooperazione economica e gli investimenti, cui hanno partecipato il capo della delegazione europea in Vietnam, Julien Guerrier, i rappresentanti delle ambasciate dei paesi dell'Ue, e circa 30 aziende tra europee e vietnamite, come riferisce Vietnam News.

L'Ue è tra i principali partner economici del Vietnam, con investimenti diretti per oltre 30,4 miliardi di dollari e un commercio bilaterale di 68,5 miliardi nel 2023.

L'Accordo di libero scambio Ue-Vietnam ha incentivato gli investimenti, contribuendo alla crescita del paese asiatico, che punta all'8% per il 2025, mirando a tassi a due cifre nei prossimi anni.

L'Ue, inoltre, sostiene il Vietnam attraverso la Just Energy Transition Partnership per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.

Una recente indagine ha mostrato che il 75% delle aziende europee considera il Vietnam un hub strategico per gli investimenti, grazie anche alle riforme attuate che evidenziano una maggiore trasparenza e stabilità normativa.

Settori emergenti come semiconduttori, digitale, alta tecnologia, logistica ed energia pulita sono al centro delle opportunità di crescita che passeranno attraverso l'innovazione, lo sviluppo delle infrastrutture e la formazione.

Chinh ha anche annunciato misure per ridurre la burocrazia e i costi amministrativi, migliorando il clima imprenditoriale, ed ha esortato l'Europa a sostenere la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti.



