Media, accelerano i colloqui Asean-Cina su Codice di Condotta

I colloqui tra Asean - la comunità economica dei Paesi del Sud-est asiatico - e Cina per la firma del Codice di condotta nel Mar Cinese meridionale, a lungo rimandato, stanno prendendo piede, con divergenze più vicine alla soluzione che in passato. Fonti e ambasciatori di cinque Paesi membri dell'Asean, che hanno chiesto di restare anonimi, hanno confermato allo Straits Times che sono in corso colloqui riservati a porte chiuse.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di Singapore, il nuovo slancio per concludere l'accordo è in parte dovuto al desiderio di Pechino di limitare le azioni degli altri Paesi che rivendicano pretese e di anticipare eventuali mosse nella regione da parte della nuova amministrazione degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump.

Il Codice di Condotta è un accordo in discussione da oltre 20 anni che vuole evitare conflitti e favorire la gestione in modo pacifico delle dispute territoriali. Nel 2002, le parti firmarono la Dichiarazione sulla Condotta delle Parti, ma senza impegni vincolanti. La Cina ha spesso preso decisioni unilaterali, creando tensioni.



