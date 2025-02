La Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti sul fatto che l'ultima tornata di ulteriori dazi americani al 10% su tutto l'import made in China, in vigore dal 4 marzo, avrà "un grave impatto sul dialogo bilaterale". E' quanto ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel corso del briefing quotidiano.



