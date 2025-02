In India ultimo giorno del mega pellegrinaggio Maha Khumb Mela

Si avvia verso la conclusione in India il mega pellegrinaggio induista Maha Kumbh Mela, che, secondo i dati ufficiali, dal 13 gennaio a oggi, ha visto affluire a Prayagraj, la città dell'Uttar Pradesh alla confluenza del fiume Gange con la Yamuna e con il Saraswati, definito mitico perché inabissato, 640 milioni di devoti.

I rituali finali sono iniziati nel cuore della notte scorsa, alla presenza di centinaia di migliaia di fedeli che continuano, anche in queste ultime ore, ad ammassarsi in code lunghe chilometri, cercando di raggiungere il punto in cui si immergeranno in acqua, nell'area ritenuta sacra per l'ultimo "snan", il bagno rituale che li purificherà e li libererà dal ciclo delle reincarnazioni.

La corsa all'immersione rituale nell'ultimo giorno del festival ha visto solo oggi 830 mila devoti, che sono stati salutati da lanci ripetuti di quintali di petali di rosa fatti piovere da una flottiglia di elicotteri.

Questa giornata conclusiva coincide con un'altra importante festività del calendario induista: oggi si celebra infatti Maha Shivaratri, in onore del dio Shiva. Le autorità affermano di avere calcolato il numero dei partecipanti utilizzando i dati rilevati dall'intelligenza artificiale e da migliaia di videocamere, ma è praticamente impossibile verificarne l'attendibilità, per la sterminata estensione dell'area coinvolta dall'evento.

A dispetto di due gravi incidenti, uno a Prayagraj, a fine gennaio, e l'altro, più recente, in una stazione ferroviaria di Delhi, che hanno visto morire schiacciati dalla folla almeno 50 devoti, e quasi 200 feriti, il Maha Kumbh Mela è stato un trionfo per il premier Narendra Modi e per il chief minister dell'Uttar Pradesh, il monaco Yogi Adityanath; l'evento, descritto con enfasi come il più grande festival religioso mai tenuto nella storia del mondo intero, è divenuto un potente strumento a conferma della politica del Bjp, che promuove una visione dell'India interamente induizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA