Vietnam: ad Hanoi apre l'Asean Future Forum 2025

Hanno preso il via ad Hanoi, il 25 febbraio, i lavori dell'Asean Future Forum 2025, che riunisce oltre 500 leader, esperti ed aziende dei paesi membri per un confronto sul tema "Costruire un'Asean unita, inclusiva e resiliente in mezzo alla trasformazione globale".

Il rafforzamento della cooperazione regionale, la promozione di uno sviluppo sostenibile e il posizionamento l'Asean come attore chiave negli affari internazionali sono infatti gli obiettivi primari, come si legge sulla stampa locale.

Sottolineando le profonde trasformazioni, rapide, complesse e imprevedibili, cui sta andando incontro regione Asia-Pacifico e il mondo in generale, il primo ministro vietnamita Pham Minh Chin ha affermato che "questioni quali la polarizzazione politica, l'invecchiamento della popolazione, l'esaurimento delle risorse, la diversificazione del mercato e delle catene di approvvigionamento, la trasformazione verde delle imprese e dei servizi e la digitalizzazione delle attività umane, sono sfide che pongono interrogativi difficili, ma offrono anche rare opportunità all'Asean di affermare la propria posizione e fare progressi".

L'Asean, di cui fanno parte dieci paesi del sud est asiatico, è una delle regioni in più rapida crescita, attore centrale nei processi di integrazione regionale e globale, che si prevede diventi la terza economia più grande del mondo, con un Pil superiore a 10.000 miliardi di dollari e un mercato dei consumatori di oltre 800 milioni di persone, in grado di emergere come centro tecnologico e innovativo, con un'economia digitale destinata a raggiungere i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030.



