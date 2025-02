India, premier Modi lancia campagna nazionale contro obesità

L'India dichiara guerra all'obesità: il premier Narendra Modi ha nominato oggi dieci eminenti figure pubbliche come testimonial della campagna contro il grasso in eccesso e la presenza esagerata di olii vegetali nella cucina.

Il Premier ha annunciato l'iniziativa dal suo accont su X, dopo averla anticipata ieri durante la sua trasmissione radiofonica mensile.

I testimonial avranno il compito di motivare gli indiani ad una riduzione del 10 per cento del consumo di grassi nell'alimentazione quotidiana: tra loro spiccano il Chief minister dello stato del Kashmir, Omar Abdullah, il presidente del gruppo industriale Mahindra, Anand Mahindra, l'atleta sollevatore di pesi Mirabai Chanu, l'attore Mohanlal.

Secondo un recente studio dell'Indian Council of Medical Research, il 56.4% del totale delle malattie in India deriva da abitudini alimentari scorrette, che vedono anche un consumo in crescita di prodotti industriali, molto ricchi di grassi e zuccheri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA