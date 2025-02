L'imperatore del Giappone Naruhito compie 65 anni

Ha espresso un messaggio di pace l'Imperatore del Giappone, Naruhito, in occasione del suo 65mo compleanno, ricordando l'anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale come opportunità per rinnovare "l'impegno per un mondo senza conflitti".

Riferendosi ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki per mano degli Stati Uniti, e alla battaglia di Okinawa, l'imperatore ha sottolineato l'importanza di tramandare le storie e gli insegnamenti del passato, e si è detto fiducioso che le giovani generazioni continuino a impegnarsi attivamente per conoscere il tragico significato della guerra. "Credo che sia importante rafforzare il nostro amore per la pace approfondendo la nostra comprensione del passato, non dimenticando coloro che hanno perso la vita e chi ha sperimentato difficoltà e tristezza", ha detto il monarca in una conferenza stampa al Palazzo Imperiale, che ha preceduto la festività odierna.

Il 15 agosto il Giappone celebrerà l'80mo anniversario della resa incondizionata nella Seconda Guerra Mondiale. L'anno scorso, il sovrano e sua moglie, l'imperatrice Masako, si sono recati in visita di Stato in Gran Bretagna, incontrando il re Carlo e la regina Camilla, e hanno visitato varie località del Giappone, tra cui la penisola di Noto, colpita da un terremoto di magnitudo 7.6 a inizio 2024. Naruhito si è anche riferito alla recente introduzione del proprio account ufficiale Instagram, creato dall'Agenzia della Casa Imperiale, spiegando che è utile condividere le informazioni per costruire gradualmente un senso di fiducia nelle istituzioni, e ha anche osservato che le opinioni delle persone possono talvolta ferire gli altri. "Auspico una società comprensiva, in cui si pensi ai sentimenti, alle posizioni altrui, e si abbia riguardo per chi ha opinioni diverse".



