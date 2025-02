Singapore, pitone trovato vicino a una stazione della metro

Un pitone reticolato è stato salvato da ufficiali della fauna selvatica di NParks, l'ente responsabile della gestione delle aree naturali di Singapore, dopo che era rimasto intrappolato in un tubo di scarico nei pressi di una delle stazioni della metropolitana più affollate nel cuore della città-Stato. L'operazione di soccorso, durata oltre cinque ore, si è conclusa con la liberazione del serpente in natura.

In risposta a una richiesta dello Straits Times, il direttore del Wildlife Management Group di NParks, How Choon Beng, ha dichiarato che il rettile è stato rilasciato in una riserva naturale dopo essere stato sottoposto a un esame veterinario.

I pitoni reticolati svolgono un ruolo ecologico fondamentale a Singapore, contribuendo al controllo della popolazione di roditori.



