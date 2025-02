Cina a Usa, 'rispetto reciproco per accordo su commercio'

La Cina sollecita gli Stati Uniti al "rispetto reciproco" in merito ai commenti del presidente americano Donald Trump secondo cui "un accordo commerciale con Pechino è possibile". E' quanto ha commentato sulla vicenda il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, aggiungendo che "le due parti dovrebbero risolvere le loro preoccupazioni attraverso il dialogo e le consultazioni basate su eguaglianza e rispetto reciproco".

Le guerre commerciali e tariffarie "non hanno vincitori e servono soltanto a danneggiare gli interessi delle persone in tutto il mondo", ha aggiunto Guo Jiakun, ribadendo la posizione di Pechino sulla vicenda: "Ci opponiamo in modo risoluto ai metodi di aumento unilaterale dei dazi da parte degli Stati Uniti". La Repubblica popolare, per altro verso, "continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere in termini decisi i propri legittimi interessi. Entrambe le parti dovrebbero risolvere le rispettive preoccupazioni attraverso il dialogo e la consultazione basati sull'eguaglianza e sul rispetto reciproco", ha concluso Guo. All'inizio di febbraio, Trump ha imposto dazi doganali aggiuntivi del 10% su tutto l'import made in China verso gli Stati Uniti e ha anche firmato ordini esecutivi che impongono nuove aliquote del 25% su acciaio e alluminio, che entreranno in vigore a marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA