Ressa per il treno diretto al raduno hindu, 18 morti a New Delhi

E' salito ad almeno 18 morti, tra cui cinque bambini, il bilancio della ressa alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi ieri sera, causata dall'improvviso afflusso di passeggeri in attesa di salire sui treni per Prayagraj, dove è in corso il raduno hindu di Maha Kumbh Mela.

Lo riporta la stampa indiana precisando che i feriti sono decine. L'incidente è avvenuto sui cavalcavia pedonali che collegano i binari 14 e 15, quando alcuni passeggeri sono caduti scatenando il panico e provocando una strage.

Il ministro delle ferrovie dell'Unione, Ashwini Vaishnaw, ha ordinato un'inchiesta e ha istituito una commissione di alto livello per far luce su quanto è accaduto. Il ministero delle ferrovie ha annunciato che sono state adottate diverse misure per evitare che in futuro si verifichino incidenti simili.





