A New Delhi le temperature massime sono già vicine ai 30 gradi

Inverno già alle spalle e temperature più alte della media stagionale a New Delhi, dove, dopo un gennaio particolarmente caldo, nei giorni scorsi il termometro si è avvicinato ai 30 gradi. La temperatura media di gennaio nella capitale indiana è stata di 21,1 gradi, la più alta dopo quella registrata nel 2019, con le minime mai sotto i dieci gradi, e senza nessuna ondata di freddo per tutto il mese.

Nelle sue anticipazioni per febbraio, il dipartimento meteorologico Indiano ha previsto per gran parte del Paese temperature più alte del normale e precipitazioni scarse: la compresenza di queste due condizioni, in particolare nelle pianure del nord dell'India, potrà portare a seri danni nello sviluppo delle colture.



