Il Cremlino ritiene prematuro parlare di un eventuale coinvolgimento della Cina nei colloqui sul conflitto russo-ucraino. Lo riporta l'agenzia Interfax.

"Per ora non è possibile dire nulla sulla configurazione delle parti, perché, ancora una volta, non ci sono stati ancora contatti sostanziali a livello operativo", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda su un'eventuale partecipazione di Pechino alle trattative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA