Cina, jet militare australiano ha violato la nostra sovranità

Pechino ha accusato un aereo militare australiano di aver violato la "sovranità" del Dragone, respingendo le accuse di Canberra su manovre militari "non sicure" nei cieli del mar Cinese meridionale in un episodio avvenuto martedi scorso. "La sicurezza nazionale è stata messa a rischio e la Cina ha presentato rimostranze formali alla parte australiana", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun. Canberra ha riferito oggi che un jet cinese ha lanciato bengala di avvertimento vicino a un aereo della sua aeronautica militare impegnato in un pattugliamento di sorveglianza "di routine" sulle acque contese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA