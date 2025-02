Giappone: continuano i lavori su voragine in strada a Tokyo

A due settimane dal tragico incidente a nord di Tokyo, che ha visto un camion inghiottito in una voragine apertasi improvvisamente lungo una tangenziale, è stata ritrovata la cabina del mezzo finita in una condotta fognaria, mentre la faglia è andata pericolosamente espandendosi oltre i 40 metri, rallentando i lavori di soccorso. Le operazioni non si sono mai fermate dalla mattina del 28 gennaio, coadiuvate da mezzi pesanti, utilizzo di droni e tecniche avanzate per gli scavi, mentre si cerca ancora di estrarre l'autista di 74 anni.

La falla si è formata in un centro ad alta densità abitativa, e oltre alle condotte fognarie - che già hanno causato disagi alla popolazione locale, spiegano i media nipponici, c'è il rischio di un'alta presenza di gas idrogeno solforato. Il governatore Motohiro Ono della prefettura di Saitama, dove si trova la cittadina di Yashio, teatro dell'incidente, ha dichiarato che ci vorranno circa tre mesi per costruire un tubo di bypass temporaneo per fermare il flusso dell'acqua, e i soccorritori dovranno attendere il completamento dei lavoro prima di poter accedere alla cabina del camion. La costruzione artificiale di una pendenza di 30 metri ha permesso di impiegare attrezzature pesanti per i lavori dopo una serie di crolli pericolosi, mentre a 1,2 milioni di residenti è stato chiesto di ridurre temporaneamente il consumo di acqua per evitare che le perdite di liquami ostacolino l'operazione.



