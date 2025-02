Senza visto, artistaWeiwei non è potuto entrare in Svizzera

L'artista cinese Ai Weiwei, senza visto, si è visto ieri rifiutare l'entrata in Svizzera, riferisce oggi l'agenzia di stampa elvetica Keystone-ATS.

Stando ad un post su Instagram dello stesso artista, Ai Weiwei ha passato la notte scorsa su una panchina dell'aeroporto di Zurigo prima di essere espulso stamane. Un portavoce della polizia cantonale zurighese ha confermato questa mattina all'agenzia Keystone-ATS che Ai Weiwei non disponeva dei documenti richiesti per entrare in Svizzera. L'artista non è stato arrestato, ha precisato il portavoce, ed ha potuto muoversi liberamente nella zona di transito fino al suo viaggio di ritorno verso Londra.

Su Instagram, Ai Weiwei ha commentato il suo soggiorno all'aeroporto di Zurigo scrivendo:: "Questa notte dormirò su una panchina con una coperta in attesa di essere espulso domattina alle 6.50".



