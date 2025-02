L'agenzia di spionaggio sudcoreana ha accusato l'app cinese di IA DeepSeek "di raccolta eccessiva" dei dati personali e di usare tutti gli input "per addestrarsi", fino a mettere in dubbio le risposte alle domande relative a questioni relative all' orgoglio nazionale, modulate in base alla sua origine.

Il National Intelligence Service (NIS) ha riferito in una nota di aver messo in guardia le agenzie governative di Seul la scorsa settimana, esortandole a prendere precauzioni sulla sicurezza. "A differenza di altri servizi di intelligenza artificiale generativa, è stato confermato che i registri delle chat sono trasferibili in quanto includono una funzione per raccogliere modelli di input da tastiera che possono identificare gli individui e comunicare con i server delle aziende cinesi come volceapplog.com", ha rilevato il Nis.

Alcuni ministeri di Seul, tra cui DIfesa e Commercio, hanno bloccato l'accesso all'app, unendosi ad Italia, Australia e Taiwan "nell'avvertire o nell'imporre varie restrizioni a DeepSeek" che offre agli inserzionisti accesso illimitato ai dati degli utenti, archiviati nei server cinesi. In base alle normative del Dragone, il governo di Pechino sarebbe in grado di accedere a tali informazioni quando richiesto, ha rilevato anche l'intelligence.

DeepSeek, tra l'altro, ha anche fornito risposte diverse a domande delicate in lingue diverse: ad esempio, sull'origine del kimchi, un piatto piccante con verdure fermentate (il cosiddetto 'pane coreano') che è un alimento di base in Corea del Sud.

Quando è stato chiesto in coreano, l'app ha detto che il kimchi è un piatto coreano; alla stessa domanda in mandarino, l'app ha replicato che il piatto ha avuto origine in Cina. La vicenda del kimchi è stata spesso motivo di contenzioso tra Seul e Pechino negli ultimi anni.

DeepSeek è stata anche accusata di censurare le risposte a domande politiche sensibili, come la repressione di piazza Tienanmen del 1989, suggerendo - come ha verificato l'ANSA - di cambiare argomento ("Parliamo di qualcos'altro").



