Pechino, irragionevole stop Usa a pacchi da Cina e Hong Kong

La mossa delle Poste Usa di non accettare più pacchi da Cina e Hong Kong è una "soppressione irragionevole". Gli Usa "devono smetterla con iniziative che colpiscono il commercio", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, per il quale Pechino "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare diritti e interessi legittimi delle sue aziende". La decisione delle Poste Usa è legata al decreto esecutivo di Trump sui dazi americani al 10% sul made in China che ha eliminato la scappatoia 'de minimis' che assicurava l'esenzione doganale agli esportatori che spedivano negli Usa pacchi di valore sotto gli 800 dollari.





