Borsa di Shanghai apre a +0,60% dopo tensioni dazi Cina-Usa

Le Borse cinesi tornano agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare nel mezzo delle nuove tensioni commerciali tra Pechino e Washington e il lancio del nuovo chatbot a basso costo della startup mandarina DeepSeek, che ha scosso la Silicon Valley: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,60%, a 3.270,16 punti, mentre quello di Shenzhen dello 0,82%, a 1.926,83. Ieri la Cina ha risposto ai dazi americani del 10% sull'import made in China con varie misure tra cui aliquote del 15% su carbone e gas naturale liquefatto a stelle e strisce, e del 10% aggiuntivo su petrolio, attrezzature agricole e auto di grossa cilindrata Usa.

Anche la Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, in scia con in robusti guadagni della vigilia (+2,83%): l'indice Hang Seng segna in avvio un rialzo dello 0,18%, a 20.827,77 punti.



