Il Vietnam spinge verso l'energia nucleare

Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha chiesto oggi alle autorità competenti di accelerare lo sviluppo del progetto della centrale nucleare di Ninh Thuan durante la seconda riunione, da lui presieduta, del comitato direttivo per la costruzione dell'impianto: lo riporta il sito di notizie Vietnam Plus.

Il rilancio del progetto di Ninh Thuan, inizialmente approvato dalla 12/ma Assemblea nazionale nel 2009 ma sospeso nel 2016, segna un cambiamento significativo nella strategia energetica del Vietnam. Il progetto, che comprende due impianti con una capacità complessiva di oltre 4.000 MW, ha ricevuto le approvazioni di principio del Comitato centrale del Partito e dell'Assemblea nazionale alla fine del 2024.

Durante la riunione, Pham Minh Chinh ha fissato il 2030 come data per il completamento della centrale, che vede come investitori principali Vietnam Electricity (Evn) e Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam). Ma si stanno esplorando fonti di finanziamento aggiuntive, ha detto Chinh, sottolineando l'urgente priorità dello sviluppo di energia verde e sostenibile, con l'energia nucleare vista come una soluzione cruciale.

"Il Vietnam si sta impegnando per raggiungere una crescita economica dell'8% nel 2025 e un'espansione a due cifre negli anni successivi, con una crescita della domanda annuale di energia del 12-16%, in particolare in settori emergenti come l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'Internet delle cose e il big data", ha affermato il premier.



