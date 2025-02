DeepSeek ai vertici delle app più scaricate in 140 mercati

DeepSeek è ancora in cima alla lista delle app mobili più scaricate in 140 mercati, con l'India che rappresenta la percentuale più alta di nuovi utenti. Il chatbot di intelligenza artificiale della startup cinese, che ha capovolto il modo di pensare allo sviluppo dell'IA a basso costo, è salito al primo posto sull'App Store di Apple dal 26 gennaio e da allora ha mantenuto la posizione a livello globale, secondo i dati di Appfigures, al netto degli app store di terze parti in Cina. L'India, in questo scenario, ha contribuito al 15,6% di tutti i download sulle piattaforme dal suo lancio, ha riferito Bloomberg.

Nel frattempo, il fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, è celebrato in Cina come un eroe e ha ricevuto un'accoglienza di altissimo livello nella visita fatta per il Capodanno lunare alla sua città natale, nella provincia del Guangdong, diventata un'attrazione turistica basata proprio sulla sua connessione con DeepSeek. Secondo i media locali e i post sui social, Liang è tornato martedì al villaggio di Mililing a Zhanjiang, una città portuale, dove è stato issato uno striscione rosso che lo ha salutato come "orgoglio della città natale" per aver reso onore alla comunità locale, hanno riferito alcuni post su Weibo (l'X mandarino). Il villaggio ha avuto anche un'impennata di "visitatori nazionali", secondo quanto ha pubblicato lo Yangcheng Evening News, testata statale con sede a Guangzhou, il capoluogo del Guangdong.

DeepSeek, con sede a Hangzhou, ha causato scossoni a Wall Street e alla Silicon Valley per aver sviluppato modelli di intelligenza artificiale a una frazione del costo e della potenza di calcolo che le aziende tecnologiche americane come OpenAI, Google e Meta Platforms investono solitamente in tali progetti.



