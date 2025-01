In Giappone suicidi di minorenni a livelli record nel 2024

Salgono ai massimi storici i suicidi degli adolescenti in Giappone nel 2024, sebbene le tendenza che riguarda un campione più ampio di fasce di età a livello nazionale continui a essere in fase discendente. Secondo le rilevazioni preliminari del ministero della Salute, nel 2024 si sono registrati 20.268 suicidi,1.569 casi in meno rispetto all'anno precedente, e il secondo dato più basso dall'inizio della compilazione delle statistiche, nel 1978. Nello specifico, un totale di 13.763 uomini e 6.505 donne si sono tolti la vita lo scorso anno, 527 di cui erano minorenni, superando il record di 514 del 2022. Gli studenti delle scuole superiori hanno rappresentato quasi il 70% della cifra, con 349 persone, mentre gli alunni delle scuole medie inferiori sono stati 163 e quelli delle scuole elementari 15. Tra le ragioni o i motivi che hanno spinto i ragazzi al gesto estremo, secondo la ricerca, i problemi scolastici, come voti bassi o l'incapacità di intravedere un percorso futuro, i problemi di salute associati alla depressione, e le incombenze familiari tra cui i cattivi rapporti con i genitori. In base ad altri studi associati, hanno pesato anche dinamiche legate ai social media o alle interazioni online.



