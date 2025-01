Kim ispeziona impianto nucleare e chiede rafforzamento

Il leader nordcoreano Kim Jong un ha ispezionato un impianto che produce materiale nucleare e ha chiesto di rafforzare la capacità nucleare del Paese: lo riferiscono i media statali, ripresi da Cnn.

La visita di Kim suggerisce un'enfasi continua sull'espansione dell'arsenale nucleare della Corea del Nord, sebbene il neopresidente Usa Donald Trump abbia detto di essere disposto a parlare di nuovo con Kim per rilanciare la diplomazia. Molti analisti vedono la mossa di Kim come parte di una strategia per prevalere nei colloqui con Washington che potrebbero portare ad aiuti e concessioni politiche.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency, Kim ha visitato la base di produzione di materiale nucleare e l'Istituto per le armi nucleari.



