Talebani a Cpi, mandati d'arresto politici, doppi standard

I mandati d'arresto richiesti dal procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) contro i leader talebani "non hanno alcuna base giuridica, sono basati su doppi standard e sono motivati ;;politicamente", ha affermato venerdì la diplomazia afghana. Ieri il Procuratore Karim Khan ha annunciato che avrebbe chiesto mandati di arresto per il leader supremo dei talebani Hibatullah Akhundzada e per il capo della giustizia Abdul Hakim Haqqani in Afghanistan per persecuzione delle donne, un crimine contro l'umanità.



