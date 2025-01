India prepara Maha Kumbh Mela, raduno per 400 milioni indù

Ultime ore di preparativi frenetici a Prayagraj, lungo le banchine del fiume Gange, per l'avvio ufficiale, domani all'alba, dei riti del Maha Kunbha Mela, il mega pellegrinaggio induista che si svolge a Prayagraj, (l'ex Allahabad), ogni 12 anni, e che promette di essere uno degli eventi religiosi di massa più esteso della storia.

Secondo le autorità nel corso dell'evento, che si concluderà il 26 febbraio, oltre 400 milioni di persone, tra fedeli e turisti, si daranno appuntamento lungo le sponde del Gange per partecipare o assistere alle pratiche sacre, che hanno il momento culminante in varie giornate di bagni rituali. La settimana scorsa gli ordini dei sacerdoti e le congregazioni dei sadhu, quasi 500 mila religiosi che si fermeranno per tutta la durata dell'evento, hanno già raggiunto Parayagraj e si sono installati nella megalopoli provvisoria di tende, allestita dal nulla, a tempo di record.

Oltre all'aspetto religioso, il Maha Kumbh Mela 2025 costituisce una formidabile sfida per il governo centrale e dello stato dell'Uttar Pradesh, sia sotto il profilo economico, per gli ingenti investimenti in infrastrutture, e per il giro d'affari che genererà, sia per la complessità della gestione logistica.

Con una scelta innovativa, in "una confluenza di fede e modernità", tutti gli aspetti relativi al traffico, all'accoglienza e sistemazione, all'accesso alle acque del fiume di milioni di persone nelle giornate più propizie per i bagni rituali, ai servizi e alla sicurezza, sono stati affidati all'intelligenza artificiale.

Il governo enfatizza che l'Ia gestirà i dati raccolti da migliaia di telecamere a circuito chiuso e da centinaia di droni, anche subacquei, controllando, ad esempio, la densità della folla nei momenti cruciali, mentre varie app e piattaforme digitali sono state lanciate per aiutare i partecipanti a spostarsi, ritrovarsi, risolvere eventuali problemi.



