In Cina sotto silenzio i 5 anni dalla prima morte per Covid

E' passato sotto silenzio in Cina il primo anniversario, che cade oggi, della prima vittima ufficiale del Covid-19: pandemia che nel grande Paese asiatico, dove ufficialmente ebbe inizio, è ancora argomento tabù.

Il primo morto, nella città di Wuhan, successivamente messa in lockdown con tutti i suoi 11 milioni di abitanti, fu un uomo di 61 anni, che si arrese a complicazioni polmonari causate dal virus allora sconosciuto. La sua morte fu, tuttavia, tenuta segreta per varie settimane, fino a quando le infezioni accertate divennero numerose e si riuscì a individuare il virus responsabile.

Sui social media cinesi l'evento è del tutto assente, con l'eccezione di Douyin - la versione cinese di Tik Tok -, dove si riporta un breve ricordo ufficiale dell'evento vistato dal Partito comunista.



