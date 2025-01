Acciaio, Nippon Steel conferma volontà di acquisire Us Steel

La Nippon Steel intende fare valere i propri diritti e andare avanti con l'azione legale, dopo la decisione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden di bloccare l'acquisizione da oltre 14 miliardi di dollari della U.S Steel.

Lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda giapponese, Eiji Hashimoto, nel corso di una conferenza stampa a Tokyo, affermando di ritenere che la scelta sia stata motivata politicamente, e confermando che Nippon Steel cercherà di annullarla in tribunale.

"La revisione dell'accordo da parte della Commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius) non è stata condotta correttamente a causa dell'intervento illegale del presidente Biden", ha dichiarato Hashimoto, e "noi non possiamo accettarlo". Le osservazioni arrivano all'indomani della formulazione della causa legale negli Stati Uniti per annullare l'ordine di Biden. Il presidente, si legge nella motivazione - avrebbe "ignorato lo stato di diritto per ottenere il favore del sindacato United Steelworkers, che è uno dei principali sostenitori del partito democratico, opposto all'acquisizione da parte dell'azienda giapponese". Hashimoto ha ribadito che la causa dimostrerà che la decisione di Biden non è stata presa per ragioni di sicurezza nazionale, nonostante l'insistenza a sostenere il contrario. "Abbiamo la possibilità di vincere", ha dichiarato, aggiungendo che Nippon Steel non intende prendere in considerazione altre alternative all'attuale piano di acquisizione di U.S. Steel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA