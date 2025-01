Un tonno venduto a 1,2 mln euro a prima asta dell'anno a Tokyo

Un tonno del peso di 276 chilogrammi è stato aggiudicato alla prima asta dell'anno a Tokyo per 207 milioni di yen, equivalenti a circa 1,27 milioni di euro: si tratta del secondo prezzo più alto mai registrato dall'inizio delle statistiche, che ha alimentato le speranze di una ripresa economica nel Paese del Sol Levante.

Iniziata alle 5:10 del mattino al mercato di Toyosu, uno dei principali luoghi turistici della capitale, l'asta come da tradizione rappresenta uno dei principali indicatori di inizio anno per monitorare il livello di ottimismo degli imprenditori nel commercio, oltre a dare un segnale di buon auspicio all'industria ittica. Il tonno pinna blu, pescato al largo della costa di Oma, nella prefettura nord-orientale di Aomori, è stato acquistato congiuntamente da un grossista e dalla società che gestisce la catena di ristoranti Sushi Ginza Onodera.

Il risultato odierno è tuttavia lontano dal record segnato all'asta del 2019 - la prima tenuta nell'attuale sito, dopo il trasferimento dallo storico mercato di Tsukiji, a est di Tokyo - durante la quale un tonno di 278 chilogrammi venne battuto per 333,6 milioni di yen, pari a 2,06 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA