Corea del Sud: schianto aereo, perquisiti gli uffici di JeJu Air

La polizia sudcoreana ha reso noto che "un'operazione di ricerca e sequestro è stata condotta" stamattina in merito allo schianto aereo costato la vita a 179 persone: gli agenti sono entrati nell'aeroporto di Muan, nell'ufficio della compagnia Jeju Air a Seul e in una sede locale dell'autorità regionale del settore aeronautico.

"La polizia intende determinare rapidamente e rigorosamente la causa e la responsabilità di questo incidente in conformità con la legge", hanno spiegato le autorità coinvolte nell'operazione.

Domenica un Boeing 737-800 della compagnia low cost sudcoreana proveniente da Bangkok è atterrato pancia a terra e ha colpito un muro di cemento alla fine della pista, piegandosi in due e prendendo fuoco. Solo due delle 181 persone a bordo del volo - una hostess e uno steward - sono sopravvissute all'incidente, il peggior disastro aereo della storia avvenuto in Corea del Sud.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA