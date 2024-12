Auguri di Kim al 'caro amico' Putin, '2025 sia anno vittoria'

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha salutato Vladimir Putin come suo "caro amico" in una lettera di Capodanno indirizzata al presidente russo, elogiando gli stretti legami bilaterali tra Pyongyang e Mosca. Lo hanno affermato oggi i media statali nordcoreani.

I due paesi hanno approfondito i legami politici, militari e culturali dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, con Putin e Kim che hanno ripetutamente professato la loro vicinanza personale. Hanno firmato un patto di difesa storico durante la visita dello zar in Corea del Nord a giugno. Il patto li obbliga a fornire assistenza militare immediata se l'altro viene invaso ed è entrato in vigore questo mese.

L'ultimo messaggio di Kim descrive Putin come il suo "caro amico e compagno", ha affermato l'Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna). Il leader del Nord ha inviato "caldi saluti di auguri al fraterno popolo russo e a tutto il personale di servizio del coraggioso esercito russo a nome suo, del popolo coreano e di tutto il personale di servizio delle forze armate della Rpdc" (Repubblica popolare democratica di Corea).

In un possibile riferimento alla guerra in Ucraina, Kim ha anche espresso la speranza che il 2025 sia l'anno "in cui l'esercito e il popolo russo sconfiggeranno il neonazismo e otterranno una grande vittoria". Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno accusato il Nord dotato di armi nucleari di aver inviato più di 10.000 soldati per aiutare Mosca contro Kiev.





