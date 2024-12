Aereo con 181 persone a bordo si schianta in Corea del Sud, almeno 28 i morti

Un aereo con a bordo 175 passeggeri e sei membri d'equipaggio si è schiantato stamattina all'aeroporto di Muan, nel sudovest della Corea del Sud. Al momento ci sono almeno 28 vittime accertate, mentre due persone sono state tratte in salvo. Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

L'incidente è avvenuto alle 9:07 ora locale, quando un volo che stava atterrando all'aeroporto internazionale della provincia di Jeolla Meridionale ha deviato dalla pista e si è schiantato contro le recinzioni. L'aereo è un volo della low cost sudcoreana Jeju Air (7C 2216) che era partito da Bangkok, in Thailandia. La causa dell'incidente sarebbe un guasto al carrello del velivolo, che non si sarebbe aperto in seguito all'impatto con degli uccelli in fase d'atterraggio. I passeggeri a bordo del velivolo erano tutti coreani e due tailandesi.

