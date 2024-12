A Tokyo esposti strumenti Consorzio Liutai Stradivari

L' Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, il 20 dicembre, espone alcuni tra gli strumenti prodotti dal Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona in occasione dei "Concerti di Tokyo Kudan Minami n. 19 - Quartetto di Cremona e Quartetto Goldberg".

Il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona è nato nel 1996 allo scopo di promuovere e valorizzare la liuteria contemporanea cremonese, che opera nel rispetto della tradizione artigianale. Il Consorzio ha sede a Cremona, città degli Stradivari, Amati e Guarneri, i grandi maestri del passato. La loro arte conosciuta e ammirata in tutto il mondo è la fonte inesauribile di ispirazione della moderna liuteria. Per salvaguardare il lavoro dei liutai il Consorzio ha messo a punto, in collaborazione con la Camera di Commercio e le Associazioni Artigiane, il 'Marchio Cremona Liuteria' registrato in 39 Paesi nel mondo; il marchio garantisce che lo strumento certificato è costruito artigianalmente da un Maestro professionista cremonese nel pieno rispetto dell'antica tradizione liutaria.



