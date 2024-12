Il via libera dell'Assemblea nazionale alla mozione di impeachment contro il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dato il via alle manifestazioni di gioia, tra balli e canti, delle decine di migliaia di persone riunitesi nel grande sit-in davanti al Parlamento, in base alla diretta in streaming dei network di Seul.



