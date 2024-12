Seul, guardie di sicurezza bloccano l'accesso a uffici Yoon

La polizia sudcoreana ha riferito che le guardie di sicurezza stanno bloccando la squadra investigativa speciale dall'ingresso nell'edificio principale degli uffici del presidente Yoon Suk-yeol, indagato per insurrezione e abuso d'ufficio nell'ambito della legge marziale imposta il 3 dicembre e ritirata dopo sei ore per la bocciatura del Parlamento. "L'irruzione è iniziata e abbiamo ottenuto l'accesso per le perquisizioni alla parte dei servizi civili. Al momento non siamo in grado di entrare nell'edificio principale per le restrizioni imposte dalle guardie di sicurezza presidenziali", ha riferito la polizia, secondo i media locali.





