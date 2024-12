Leader partito al governo, 'dimissioni Yoon inevitabili'

Le dimissioni del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol sono "inevitabili": così Han Dong-hoon, il ;;leader del People Power Party al governo, per il quale "il normale svolgimento dei doveri del presidente è impossibile nelle attuali circostanze, e le dimissioni anticipate del presidente sono inevitabili". I commenti di Han, riportati dalla Yonhap, sono seguiti al discorso di Yoon alla nazione in cui ha rimesso il destino del mandato nelle mani del partito. Nel pomeriggio il Parlamento voterà l'impeachment del presidente su iniziativa delle opposizioni dopo la legge marziale di martedì sera, ritirata per la bocciatura parlamentare.



