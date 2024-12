In Vietnam obiettivo 8% di crescita del Pil nel 2025

Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha dichiarato che il Vietnam ha posto all'8% l'obiettivo di crescita del Pil per il 2025, anno considerato di svolta per poter entrare tra i paesi a medio/alto reddito.

Secondo quanto riporta il quotidiano Dan Tri, il governo investirà in infrastrutture, transizione verde e rafforzamento delle esportazioni.

Per il 2024, la crescita stimata è superiore al 7%, con un'inflazione sotto al 4%, investimenti diretti esteri stimati a 31 miliardi di dollari e un fatturato commerciale totale oltre gli 800 miliardi, il livello più alto in assoluto.



