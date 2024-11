Ambasciatore Bartoli, 'tra Italia e India un'alchimia naturale'

"Tra India e Italia ci sono molte cose in comune. Siamo più che Nazioni, tra noi c'è un'alchimia naturale". Ad affermarlo è l'ambasciatore italiano in India, Antonio Bartoli, durante il Forum ANSA che si è tenuto al Villaggio Italia di Mumbai, l'expo itinerante che accompagna l'Amerigo Vespucci nel suo tour mondiale.

"Uno degli obiettivi - ha detto Bartoli - è quello di facilitare il piano d'azione firmato tra i due Paesi che abbraccia diversi settori, dall'economia alla Difesa, dallo spazio fino alla cultura. Ma il settore più importante è quello delle persone". L'ambasciatore si è soffermato in particolare sul crescete interesse dell'India "per le nostre università".

"L'Italia - ha sottolineato - ha una forte attrattiva perché offre corsi di alto valore, con tariffe ragionevoli ed altissima qualità. C'è, però, anche una stretta collaborazione nel settore della ricerca. E poi c'è una leva europea che dobbiamo sempre più sfruttare per far sì che queste collaborazioni diventino poi strutturali". "Dobbiamo collaborare - ha concluso - anche per smontare gli stereotipi, facendo conoscere all'Italia un Paese che, per esempio, è terzo al mondo per start-up miliardarie ed è il quarto Paese che è andato sulla Luna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA