Vespucci verso Mumbai, dal 28 novembre apre Villaggio Italia

Dopo Phuket in Thailandia, Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in navigazione nelle acque dell'Oceano Indiano verso Mumbai, principale piazza commerciale e finanziaria dell'India e maggior centro indiano di produzione cinematografica.

Lo storico veliero della Marina Militare sosterà a Mumbai per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, dal 28 novembre al 2 dicembre affiancato dal Villaggio Italia, l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, undici ministeri.

A Mumbai, 28esima tappa del Tour Mondiale Vespucci e quinto appuntamento con il Villaggio Italia, saranno presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago; l'ambasciatore d'Italia in India Antonio Bartoli; il capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Enrico Credendino e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa.

Dal 28 novembre al 2 dicembre in mostra in 6.000 mq di esposizione tutto il bello dell'Italia: il design, l'arte, il cinema, la fotografia, la musica, la tecnologia e l'innovazione, dibattiti, conferenze e visite a bordo della nave più bella del mondo: al Villaggio Italia di Mumbai il Tour Mondiale Vespucci porta tutte le esperienze che hanno riscontrato grande interesse di pubblico.

Il design sarà protagonista con la mostra "Italia Geniale" dedicata al design italiano, realizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal ministero della Difesa in collaborazione con ADI Design Museum, che racconta al mondo le capacità di invenzione, creatività e progetto del Made in Italy; l'arte, con l'opera "La David" realizzata da Jacopo Cardillo, in arte Jago, giovane ma già famoso scultore italiano (uno dei più instagrammati) che con le sue sculture in marmo si ispira al passato e vuole superarlo (è il primo artista ad aver inviato una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale, nel 2019, in occasione della missione Beyond dell'ESA); il cinema, con la programmazione realizzata in collaborazione con la mostra internazionale del cinema della Biennale di Venezia; la fotografia, con la mostra a cura di ANSA dal titolo "Italia, viaggiando nel tempo" e la mostra "Siamo Mare" a cura del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con gli scatti dedicati ai mari, alle coste e ai paesaggi italiani e alla necessità di tutelarne la ricchezza.

Anche a Mumbai la musica sarà protagonista tutti i giorni al Villaggio Italia, grazie alla presenza della Banda dell'Aeronautica Militare e a un galà pucciniano organizzato, eccezionalmente, presso la The Royal Opera House di Mumbai alle 19 del 29 novembre in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini.

Momenti di incontro, approfondimento e networking saranno dedicati a temi strategici per il Paese a partire dall'appuntamento "Nave Amerigo Vespucci incontra l'India, da Mumbai, uno sguardo sull'Italia" organizzato dall'agenzia stampa ANSA - che si svolgerà il 29 novembre a partire dalle 15 ora locale - con focus su "storie di successo di italiani in India e indiani in Italia attraverso la fusione di diverse culture". A questo appuntamento seguiranno: la conferenza "Invest in Italy: where innovating is tradition. A foreign direct investment conference" a cura del ministro delle Imprese e del Made in Italy dedicata all'attrazione degli investimenti con il relativo momento di networking (il 30 novembre dalle 10.30); la conferenza dedicata alla Blue e Space Economy (sempre il 30 novembre dalle 14.30); l'incontro "Vespucci meets the Italian companies in India" dedicato alle imprese italiane del Marahastra organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in India, ICE - Italian Trade Agency, ministero delle imprese e del Made in Italy e ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (il primo dicembre dalle 10); l'evento "Vespucci meets Festa Italiana" esposizione dei prodotti del settore lifestyle del Made in Italy organizzato dalla Camera di Commercio (28 Novembre ore 19), l'evento "Exploring La Dolce Vita: Italy's offer to India's travel thrill" l'appuntamento a cura di Enit e del ministero del Turismo dedicato agli operatori turistici con un focus ad hoc dedicato al mercato del lusso (primo dicembre ore 11.30), la conferenza dedicata a IMEC il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (1 dicembre alle 15) e l'evento "Crafting Elegance: the World of Luxury between Italy and India", discussione con designer e imprese su possibili sinergie tra Italia e India nel mondo del lusso. (primo dicembre ore 18.00).

La tecnologia e l'innovazione avranno a Mumbai, invece, un nuovo spazio dedicato grazie alla presenza della mostra immersiva "Looking Beyond. Guardare oltre", promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme all'Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio/e-GEOS del gruppo Leonardo che offre un'esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell'ASI e del Ministero della Difesa, COSMO-SkyMed. Offrirà un'opportunità di riflessione sul contributo delle tecnologie satellitari all'osservazione della Terra, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio naturale e culturale.

Sarà presente, infine, il racconto delle più innovative infrastrutture del Paese, tra presente e futuro, Nord e Sud dell'Italia, con il Mose di Venezia e il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.



