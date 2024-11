Cina: auto contro studenti vicino a una scuola, molti feriti

Molti studenti sono rimasti feriti questa mattina dopo essere stati travolti da un'auto fuori da una scuola elementare a Changde, nella provincia cinese meridionale dello Hunan. Si tratta del terzo episodio violento in Cina, una settimana dopo i 35 morti di Zhuhai a causa di un'auto lanciata a tutta velocità vicino a un centro sportivo e l'accoltellamento nella scuola di Wuxi costato la vita a otto persone.

Una calca in una scuola nello Xinjiang, provincia nordoccidentale della Cina, ha causato 14 feriti. L'incidente, secondo le autorità locali, è avvenuto lunedì pomeriggio intorno alle 15:25 (le 7:25 in Italia) presso la scuola media n.8 di Kashgar, il cuore culturale della minoranza uigura nella regione. Uno studente è caduto davanti a una porta mentre gli alunni si spostavano tra un dormitorio e un edificio scolastico, "causando una calca", ha riferito una nota sui social del governo cittadino, senza fornire ulteriori dettagli. Tre persone sono rimaste "gravemente ferite e sono state curate con tutti gli sforzi possibili" e altre 11 persone hanno riportato "lievi ferite", ma "sono state trattenute in ospedale per osservazione". Le autorità stanno indagando sulla causa dell'incidente. Lo Xinjiang, vasta provincia con una forte presenza di minoranze musulmane, soprattutto di etnia uigura, è finita nel mirino della comunità internazionale per le gravi violazioni dei diritti umani legate alle politiche promosse da Pechino imputate da Usa, Onu e altri Paesi occidentali: le accuse, tuttavia, sono state respinte dalla Cina.



