Filippine: tifone Toraji,evacuate 8000 persone in 2.500 villaggi

Almeno 8.000 persone in 2.500 villaggi sono state evacuate nelle Filippine a causa del quarto tifone che ha colpito il Paese in tre settimane.

Il tifone Toraji, noto anche come Nika - riportano i media internazionali - sta passando verso ovest sull'isola di Luzon, con venti equivalenti a un uragano di categoria 1. Toraji segue i cicloni Trami, Kong-rey e Yinxing, che insieme hanno causato la morte di 159 persone e oltre 700.000 sfollati.

Le Filippine non sono nuove ai cicloni tropicali, con circa 20 che colpiscono la nazione ogni anno, ma è insolito che la stessa regione ne subisca così tanti in un periodo di tempo così breve, scrive il giornale. La principale preoccupazione delle autorità adesso è l'enorme quantità di precipitazioni delle ultime settimane, con le piogge torrenziali di Toraji che si sono abbattute su terreni saturi e corsi d'acqua già pieni. I 2.500 villaggi sono stati evacuati soprattutto a causa dell'estremo rischio di frane, mentre le dighe stanno effettuando rilasci controllati di acqua nel tentativo di contrastare il rischio di inondazioni.

E il nord del Paese potrebbe dover fare i conti con un altro tifone nel corso della settimana. Una nuova depressione tropicale, infatti, si è formata sabato nel Mare delle Filippine e si prevede che si trasformi in una tempesta spostandosi verso nord-ovest, seguendo un percorso molto simile a quello di Toraji. L'Agenzia meteorologica giapponese ha già avvertito che questo ciclone, che prenderà il nome di Usagi, ha il potenziale per raggiungere una forte intensità e i modelli di previsione suggeriscono che potrebbe toccare terra nel nord delle Filippine giovedì o venerdì.



