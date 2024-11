Muore in Australia il croccodrillo più grande del mondo

Il coccodrillo in cattività più grande del mondo è morto in un santuario della fauna selvatica in Australia. Lo scrive la Bbc online.

Cassius era lungo quasi 5,5 metri, pesava una tonnellata e si pensava avesse almeno 110 anni, anche se nessuno lo sapeva per certo. L'enorme coccodrillo marino viveva nel santuario su un'isola al largo della costa del Queensland da quando è stato catturato nel Territorio del Nord australiano negli anni '80.

Nel 2011, gli è stato assegnato il Guinness World Record per il coccodrillo più grande in cattività. Prima di essere catturato, Cassius viveva allo stato brado dove era noto per mangiare bestiame e attaccare le imbarcazioni.

Cassius era "il nostro amato compagno" e "un caro membro della nostra famiglia", afferma la Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Il fondatore, George Craig, ha acquistato Cassius nel 1987. "Ha portato gioia e compagnia al suo migliore amico George per oltre 37 anni", ha affermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA