Sette morti in esplosione vicino a scuola in Pakistan, 5 bambini

Almeno 7 persone, tra cui 5 bambini e un agente di polizia, sono rimaste uccise e altre 17 sono i feriti in un'esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del Belucistan, in Pakistan.

Funzionari di polizia locali e autorità sanitarie hanno confermato il numero delle vittime: l'età dei bambini deceduti era compresa tra i 5 e i 12 anni. L'esplosione è avvenuta vicino a una scuola superiore femminile nella città di Mastung e aveva come obiettivo un furgone della polizia, secondo quanto l'ufficiale Miandad Urmani. Un ordigno telecomandato piazzato su una moto è stato fatto esplodere vicino al veicolo della polizia. I feriti, tra cui anche 4 poliziotti, sono stati trasportati negli ospedali vicini per le cure.

Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Sia il Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp) che i gruppi separatisti etnici Baloch sono attivi nella provincia, sebbene i gruppi spesso non rivendichino attacchi che hanno causato vittime civili, come l'esplosione avvenuta ieri vicino alla scuola a Mastung.



