Cina, 'patto sicurezza Ue-Giappone non sia contro terzi'

La cooperazione su sicurezza e difesa "dovrebbe promuovere la pace e la stabilità regionali e non prendere di mira terze parti o danneggiare gli interessi di sicurezza di altri Paesi". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, con la firma del nuovo partenariato su sicurezza e difesa tra Ue e Giappone, ha esortato il Sol Levante "a imparare le lezioni dalla storia, a rispettare le preoccupazioni dei suoi vicini asiatici e ad agire con prudenza in materia militare". Lin ha "invitato l'Ue a evitare di intervenire nelle controversie territoriali regionali e a contribuire in modo costruttivo a pace, stabilità e sviluppo".





