Cina, 'legami Mosca-Pyongyang in aumento? Sono fatti loro'

La Cina ha insistito sul fatto che i crescenti legami tra Pyongyang e Mosca non sono mitivo di sua preoccupazione, dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito che fino a 8.000 soldati nordcoreani hanno raggiunto la regione di confine della Russia, addestrati e pronti a combattere contro l'Ucraina. "La Corea del Nord e la Russia sono due stati sovrani indipendenti. Il modo in cui sviluppano le relazioni bilaterali è una questione loro", ha osservato sul punto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, parlando nel corso del briefing quotidiano.

