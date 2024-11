A Singapore nasce GFTN in vista del FinTech festival

La banca centrale di Singapore ha creato una nuova entità, la Global Finance & Technology Network (GFTN), per consolidare Singapore come hub globale per il fintech. Questa organizzazione no-profit sarà guidata dall'ex direttore della banca centrale, Ravi Menon, e opererà in quattro aree strategiche: organizzazione di forum, consulenza, piattaforme digitali e un fondo d'investimento per startup tecnologiche.

La GFTN sostituisce Elevandi, l'organizzazione fondata per gestire il Singapore FinTech Festival (SFF), uno dei principali eventi fintech a livello mondiale, inaugurato nel 2016.

L'edizione 2024 del SFF, che si terrà a Singapore dal 6 all'8 novembre, sarà un punto di incontro per le comunità internazionali di politica, finanza e tecnologia. Progettato per facilitare connessioni e collaborazioni di rilievo, l'SFF è una piattaforma per esplorare le intersezioni tra soluzioni finanziarie all'avanguardia, normative in evoluzione e nuove tecnologie.

Quest'anno, l'Italia partecipa per la nona volta all'SFF. La presenza italiana sarà rappresentata da un padiglione ufficiale, coordinato dall'Agenzia per il commercio italiano (ITA), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e Assofintech, dove saranno presenti 10 aziende italiane attive nel fintech. Queste imprese presenteranno soluzioni innovative nei settori dei pagamenti digitali, della blockchain e dell'intelligenza artificiale applicata ai servizi finanziari.





