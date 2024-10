Zhang, co-fondatore TikTok, è il nuovo uomo più ricco della Cina

La Cina ha un nuovo uomo più ricco: si tratta dell'imprenditore dietro la popolarissima e controversa app TikTok Zhang Yiming, 41 anni, co-fondatore della società madre di TikTok, ByteDance, che è in cima alla Hurun China Rich List del 2024. Lo scrive La Cnn.

La ricchezza di Zhang ha raggiunto i 49,3 miliardi di dollari in un'ascesa che ha visto il fatturato globale di ByteDance cresciuto del 30% lo scorso anno, arrivando a 110 miliardi di dollari, ha affermato Hurun.

L'ascesa di Zhang al vertice della classifica dei ricchi ha scalzato per la prima volta in tre anni il "re dell'acqua in bottiglia" cinese Zhong Shanshan dal primo posto, rimasto al secondo posto.

Al terzo posto si è classificato Pony Ma, fondatore del colosso multimediale e dell'intrattenimento Tencent, proprietario della piattaforma cinese di messaggistica e pagamenti WeChat.



