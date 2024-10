Scambio di dolciumi tra militari di India e Cina per Diwali

Soldati indiani e cinesi si sono scambiati dolciumi in cinque punti della Linea Attuale di Controllo (LAC) che segna il confine tra i due paesi, in occasione della festa indiana di Diwali. Lo ha confermato una fonte dell'Esercito indiano, sottolineando che la consuetudine è stata ripresa a poche ore dalla conclusione dello smantellamento, da entrambe le parti, delle postazioni allestite dopo gli scontri dell'estate del 2020.

L'esercito indiano ha fatto sapere inoltre che i comandanti delle truppe di stanza nell'area riprenderanno nelle prossime ore gli incontri per concordare le modalità delle operazioni di pattugliamento interrotte durante il periodo di stallo che ha fatto seguito agli scontri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA