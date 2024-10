Seul, invio soldati nordcoreani in Russia una provocazione

Il dispiegamento di soldati della Corea del Nord in Russia è una "provocazione" e Seul "non resterà a guardare". Lo afferma il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol.

"La Corea del Sud non resterà inattiva di fronte a questo", ha dichiarato Yoon dopo un colloquio con il suo omologo polacco Andrzej Duda, in visita in Corea del Sud. I due leader ritengono che questo dispiegamento sia "una provocazione che minaccia la sicurezza globale oltre la penisola coreana e l'Europa", ha aggiunto Yoon.



