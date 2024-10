Vietnam: esportazioni di caffè superano i 5 miliardi di dollari

La Vietnam Coffee and Cocoa Association ha comunicato che il Vietnam ha esportato quasi 1 milione e mezzo di tonnellate di caffè durante il raccolto 2023-24, superando per la prima volta la soglia dei 5 miliardi di dollari, nonostante il volume sia calato del 12,1% rispetto all'anno, come si legge su Vietnam News.

Il prezzo medio di esportazione è infatti salito a 3.673 dollari per tonnellata, raddoppiando quasi il proprio valore.

L'Unione europea è rimasta il principale mercato di esportazione, costituito principalmente da Germania, Italia e Spagna, con complessive 563.000 tonnellate per un valore di 2 miliardi di dollari.



