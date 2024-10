In Giappone 6 funghi all'asta stagionale per 5.900 euro

Sei funghi dal peso complessivo di 193 grammi sono stati battuti alla prima asta stagionale nella prefettura occidentale di Hyogo, in Giappone, raggiungendo un valore di 960.000 yen, equivalenti a poco più di 5.900 euro.

L'evento si è tenuto nella cittadina di Tamba, conosciuta per la qualità matsutake, considerata una specialità autunnale dell'area. I funghi erano lunghi tra i 5 e i 13 centimetri e sono stati selezionati da Kinmata, un famoso riyokan della zona, l'albergo stile giapponese.

Secondo gli esperti del mercato, i funghi matsutake tipici della zona hanno un aroma unico a causa della dispersione termica che avviene nell'area durante la notte, spesso caratterizzata dalla presenza di una coltre di nebbia. A causa di una minore incidenza della pioggia questa estate e per via del caldo prolungato, inoltre, la raccolta dei funghi è iniziata due settimane dopo il tempo previsto. La fragranza tuttavia, spiegano gli esperti culinari, "è inalterata, e non sono segnalati danni ai funghi provocati dagli insetti".



