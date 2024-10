India, allagamenti e traffico in tilt a Chennai e Bangalore

Come previsto ieri dall'Istituto Meteorologico, intense piogge stanno sferzando dalla notte scorsa Chennai, la capitale dello stato indiano del Tamil Nadu, dove ieri le autorità avevano ordinato di chiudere le scuole. Le precipitazioni hanno devastato la normalità della città, con allagamenti e traffico congestionato in numerosi quartieri.

Le autorità aeroportuali fanno sapere di avere cancellato almeno otto voli da e per Bangalore, isole Andamane, New Delhi e Muscat.

Forti precipitazioni, sempre causate dall'area di bassa pressione presente sul Golfo del Bengala, si stanno riversando in Karnataka, dove la capitale Bangalore ha risentito di seri problemi al traffico.

Secondo l'India Meteorological Department, l'Istituto nazionale di previsioni, queste condizioni si protrarranno per i prossimi tre giorni.



